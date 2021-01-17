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Москва

Асмус объяснила перемены во внешности 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Асмус объяснила перемены во внешности новой ролью
Фото: Instagram
Как известно, Кристина Асмус сменила имидж. Девушка перекрасила волосы в темный цвет, изменила стрижку.
Фолловеры быстро связали радикальные перемены во внешности с разводом с Гариком Харламовым и началом новой жизни.
Однако все оказалось менее романтично. В инстаграме Кристина призналась, что стать брюнеткой ей потребовалось для съемок.

«В общем, было предсказуемо, что большинство СМИ и комментаторов свяжут новый цвет волос с разводом. Но я покрасилась для съёмок. И поначалу самый популярный вопрос был — «Как ты на это решилась?!» Отвечаю: Удивительно, но это было одно из самых легких решений в моей жизни! На него мне потребовалось максимум несколько секунд».

Девушка также написала, что любые перемены даются ей легко и она даже получает от них удовольствие, поскольку они — часть профессии актрисы.

«У меня вообще очень часто спрашивают готова ли я меняться ради роли? Ребят, да мечтаю! Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови. Сделать героине брекеты или сточить зубы, в конце концов. Поправиться на любое количество килограмм, похудеть, научиться разным навыкам. В этих трансформациях и есть самый кайф!»

Как ранее сообщал «Рамблер», сейчас в инстаграме актрисы появляется все больше посторонних мужчин.
Асмус показывает, что на личном фронте у нее все в порядке. В качестве доказательства она периодически постит букеты от анонимных поклонников.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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