Лоза оправдался за участие в финансовой пирамиде 

На Юрия Лозу после его выступления в передаче «60 минут» на канале «Россия 1» с рассказом о заработке на финансовой пирамиде «Властилина» обрушился шквал критики.

Певца обвинили в поддержке незаконных финансовых структур, а также в присвоении не принадлежащих ему денег.

Однако Лоза не чувствует за собой вины. На своей страничке в Фейсбуке он резко ответил критикам, назвав их любителями легкой наживы.

«Меня много раз обозвали мошенником после того, как я рассказал об участии в пирамиде «Властилина». А теперь, господа обвинители, следите за ходом моей мысли. При наличии лицензии на финансовую деятельность любая компания может выплачивать своим вкладчикам (или партнёрам, если хотите) любые дивиденды. И если кому-то кажется, что 100% прибыли в месяц — цифра нереальная, то это лишь его субъективное мнение».

Артист убежден, что он не совершил ничего противозаконным, а тем, кто лишился денег, просто не повезло в силу их нерасторопности или жадности. А за тех, кто успел получить дивиденды, следует просто порадоваться, а не завидовать.

«Да, я знал, что обвал неизбежен, да, хозяйка мне пообещала, что я успею прокрутить свои деньги, но многие из тех, кому она обещала то же самое, пролетели как фанера над Парижем. И самое главное — от моего участия или неучастия ничего не зависело. Со мной или без меня те же обманутые любители лёгкой наживы стояли бы перед теми же закрытыми дверьми и так же безуспешно требовали выдать им «десять новых курток для папы Карло». Так что лучше порадуйтесь за меня, если умеете, конечно».

Музыкант рассказал, что лично убедил Соловьеву вернуть ему вложенные сбережения. В то время их хватило на автомобиль ВАЗ-2104.