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Москва

Отдых на Мальдивах обошелся Гагариной в несколько миллионов 

Ирина Лебедева 1 час назад
Отдых на Мальдивах обошелся Гагариной в миллионы
Фото: РИА Новости
Полина Гагарина летала на Мальдивы на две недели. С певицей — были дети — сын Андрей от первого брака и дочь Мия от второго.
А еще СМИ вычислили, что с ними отдыхал новый друг звезды — музыкальный продюсер Владимир Чинаев.
В сети совместные фотки Гагариной и Синаева не выкладывались, что понятно — вообще-то Владимир — человек семейный.
Как стало известно, компания расположилась на одной из вилл на острове Хуравалхи. Стоимость жизни там составляет порядка 300 тысяч рублей в сутки, информирует «Собеседник».
На вилле отдыхающих ждет «полный фарш», включая винный холодильник, вид на Индийский океан и собственный бассейн.
Летала туда-обратно певица с родными и близкими на частном самолете, что также является дорогим удовольствием.
Правда, эту авиакомпанию Гагарина рекламирует в своем инстаграме, так что тут реален бартер или большие скидки.
Так что, по подсчетам журналистов, зимний релакс обошелся Гагариной в примерно в четыре миллиона рублей.
Как ранее писал «Рамблер», Гагарина увезла дочь на Мальдивы вопреки воле экс-мужа. Бывший супруг певицы Полины Гагариной запретил ей вывозить на отдых за рубеж их общую дочь Мию.
Мотивировал он это тем, что никто не согласовывал с ним это путешествие.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Владимир Чинаев , Полина Гагарина , ИД "Собеседник"
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