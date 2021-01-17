Отдых на Мальдивах обошелся Гагариной в миллионы

Все новости на карте

Полина Гагарина летала на Мальдивы на две недели. С певицей — были дети — сын Андрей от первого брака и дочь Мия от второго.

А еще СМИ вычислили, что с ними отдыхал новый друг звезды — музыкальный продюсер Владимир Чинаев

В сети совместные фотки Гагариной и Синаева не выкладывались, что понятно — вообще-то Владимир — человек семейный.

Как стало известно, компания расположилась на одной из вилл на острове Хуравалхи. Стоимость жизни там составляет порядка 300 тысяч рублей в сутки, информирует «Собеседник».

На вилле отдыхающих ждет «полный фарш», включая винный холодильник, вид на Индийский океан и собственный бассейн.

Летала туда-обратно певица с родными и близкими на частном самолете, что также является дорогим удовольствием.

Правда, эту авиакомпанию Гагарина рекламирует в своем инстаграме, так что тут реален бартер или большие скидки.

Так что, по подсчетам журналистов, зимний релакс обошелся Гагариной в примерно в четыре миллиона рублей.