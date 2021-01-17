В сети заговорили о возможной беременности Нинидзе 

Нино Нинидзе, подруга Максима Виторгана, выложила в инстаграме красивую фотографию.
Впечатление такое, что Виторган плачет, прижав к себе Нино.
Снимок вызвал бурное обсуждение в соцсети. Фолловеры пытаются понять, что вызвало такие бурные эмоции у взрослого мужчины.
И вообще — действительно ли он плачет? Может, просто нахмурился так на камеру?
«Он плачет или сморщился?», «Максим как будто бы рыдает Вам в плечо», «Ничего он не плачет. Щурится от солнца».
Самые романтичные подписчицы решили, что Виторган плачет от счастья, узнав, что станет отцом.
«Малыша ждут», «Может она сообщила, что беременна на этом кадре?»
Как ранее сообщал «Рамблер», пока одни звезды отдыхали на Бали, а другие — на Мальдивах, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган отправился в путешествие по России.
48-летний актер посетил Суздаль и поделился снимками из этого города. А компанию ему составили дети от первого брака — дочь Полина и сын Даниил, а также новая возлюбленная актриса Нино Нинидзе.