В сети заговорили о возможной беременности Нинидзе 

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Место съемки — Оман Маскат . Красивый фон с цветущими деревьями. Влюбленные стоят, обнявшись.

Впечатление такое, что Виторган плачет, прижав к себе Нино.

Снимок вызвал бурное обсуждение в соцсети. Фолловеры пытаются понять, что вызвало такие бурные эмоции у взрослого мужчины.

И вообще — действительно ли он плачет? Может, просто нахмурился так на камеру?

«Он плачет или сморщился?», «Максим как будто бы рыдает Вам в плечо», «Ничего он не плачет. Щурится от солнца».

Самые романтичные подписчицы решили, что Виторган плачет от счастья, узнав, что станет отцом.

«Малыша ждут», «Может она сообщила, что беременна на этом кадре?»

Как ранее сообщал «Рамблер», пока одни звезды отдыхали на Бали, а другие — на Мальдивах, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган отправился в путешествие по России.