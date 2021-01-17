Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В сети заговорили о возможной беременности Нинидзе 

Ирина Лебедева 11 минут назад
В сети заговорили о возможной беременности Нинидзе
Фото: Instagram
Нино Нинидзе, подруга Максима Виторгана, выложила в инстаграме красивую фотографию.
Место съемки — Оман, Маскат. Красивый фон с цветущими деревьями. Влюбленные стоят, обнявшись.
Впечатление такое, что Виторган плачет, прижав к себе Нино.
Снимок вызвал бурное обсуждение в соцсети. Фолловеры пытаются понять, что вызвало такие бурные эмоции у взрослого мужчины.
И вообще — действительно ли он плачет? Может, просто нахмурился так на камеру?

«Он плачет или сморщился?», «Максим как будто бы рыдает Вам в плечо», «Ничего он не плачет. Щурится от солнца».

Самые романтичные подписчицы решили, что Виторган плачет от счастья, узнав, что станет отцом.

«Малыша ждут», «Может она сообщила, что беременна на этом кадре?»

Как ранее сообщал «Рамблер», пока одни звезды отдыхали на Бали, а другие — на Мальдивах, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган отправился в путешествие по России.
48-летний актер посетил Суздаль и поделился снимками из этого города. А компанию ему составили дети от первого брака — дочь Полина и сын Даниил, а также новая возлюбленная актриса Нино Нинидзе.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение