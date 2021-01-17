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Москва

Миллиардный долг сына Грачевского могут списать 

Ирина Лебедева 46 минут назад
Миллиардный долг сына Грачевского могут списать
Фото: РИА Новости
Наследник покойного худрука «Ералаша» Максим Грачевский попал в безнадежную финансовую кабалу.
Он выступал поручителям кредита, который был выдан банком «Возрождение» нефтезаводу. Точная сумма составила 1 085 284 866 рублей, плюс 75 969 940 рублей исполнительского сбора.
Кредит не погашен, колоссальный долг повис на незадачливом предпринимателе.
Отец не так давно даже заложил свой дом, чтобы помочь сыну, но при такой ситуации эти деньги стали каплей в море.
И что же теперь ждет Грачевского младшего? Экспресс-газета публикует мнение юриста, специализирующегося на банкротствах.

«В первую очередь в счет долга может быть списано имущество, недвижимость, если это не единственное жилье. Все остальное обычно изымается, кроме предметов первой необходимости. Все, что не будет погашено при реализации имущества, остается на совести должника», — рассказал Дмитрий Кваша.

Перспективы неприятные, но все же не фатальные. Должнику, как оказалось, не грозит даже лишение свободы.

«На органы не пустят, не переживайте. С этим у нас проще стало. Да и не посадят», — уверен юрист.

Как ранее писал «Рамблер», у 48-летнего Максима Грачевского проблемы возникли давно. Он делал ставки на несколько компаний, но все они обанкротились и были ликвидированы.
Кредиты на их развитие брались в 2009 году. Несколько лет банк судился с сыном режиссёра как с заёмщиком и поручителем. Решение о выплате долга было вынесено в 2016 году. В итоге сумма увеличилась в разы.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Максим Грачевский , Банк "Возрождение" , Экспресс-газета
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