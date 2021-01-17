Хмельницкую госпитализировали с пневмонией 

Алене Хмельницкой не повезло. 12 января у актрисы день рождения, да еще и юбилей — 50 лет. Звезда активно готовилась к празднику, но коронавирусная инфекция спутала все планы.

День рождения пришлось встречать в постельном режиме. Но на этом злоключения не закончились — развилась пневмония, КТ показало поражение легких.

Врачи рекомендовали лечь в больницу, и Хмельницкая не отказалась. Хотя в целом актриса чувствует себя не так и плохо.

Она выложила в соцсети видеоролик, где лихо расправляется с помело, и написала:

«Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтобы ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением».

Как ранее сообщал «Рамблер», по прошествии нескольких дней болезни Алена Хмельницкая решила опубликовать в своем микроблоге в социальной сети Instagram трогательный снимок, на котором позирует, утопая в цветах, подарках и воздушных шарах, которые родные и близкие принесли ей прямо в постель.