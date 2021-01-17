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Москва

Валерия осадила критикующих имя внучки хейтеров 

Ирина Лебедева 1 час назад
Валерия осадила критикующих имя внучки хейтеров
Фото: Instagram
Валерия поздравила свою невестку Лиану с днем рождения, опубликовав в инстаграме нежный и трогательный пост.
В том числе, поблагодарила за рождение замечательной малышки Селин.

«Прекрасная наша, нежная девочка! Поздравляем тебя с Днем рождения! Лианочка, оставайся всегда такой доброй, чуткой и заботливой. У тебя получается делать счастливым Арсения, и я вижу, что и он делает все, чтобы ты себя таковой ощущала, и я этому, как мама, радуюсь от всей души. Ваша любовь— большое счастье и для нас, родителей. И ещё, огромное тебе спасибо за нашу необыкновенную Селин. Она только появилась на свет, а я уже её люблю её до невозможности. Она ваше самое лучшее продолжение», — написала певица.

Акулы интернета и тут нашли, к чему прицепиться. Хейтеры принялись критиковать имя маленькой девочки, не стесняясь в выражениях.

«Селин? Русского имени не нашлось?», «Что за дурацкое имя — Селин?»

Валерия, которая обычно весьма корректно отвечает даже на нелицеприятные посты тут не выдержала и осадила фолловеров.

«Что за дурацкий комментарий?», -возмутилась звезда.

И, несмотря на то, что большинство комментаторов выступили за право родителей называть ребенка так, как хотят, не спрашивая при это мнения пользователей сетей, довольно многие заявили, что следовало бы назвать ребенка попроще.

«Семья Арсения приняла решение назвать свою дочку так, как решили назвать. Консилиум тут не нужен!», «Красивые русские имена, видимо, закончились».

Как ранее писал «Рамблер», певица Валерия опубликовала в своем Instagram-аккаунте фрагмент видео, как ее сын Арсений Шульгин встречает свою супругу из роддома. На кадрах запечатлен молодой человек с цветами в сопровождении родственников и друзей.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Валерия
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