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Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в смерти ее кошек 

Мир24 и ещё 1 22 минуты назад
Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в смерти ее кошек
Фото: Zuma\TASS
Джейми Линн, младшая сестра американской поп-певицы Бритни Спирс, считает, что компания Илона Маска. Линн обвинила компанию Tesla в том, что у электрокаров слишком тихие двигатели.
Сестра Линн рассказала, что из-за бесшумного двигателя электроавтомобили становятся серьезной опасностью для питомцев. Животные не слышат его и не понимают, когда транспортное средство сдает назад.
Именно из-за такой ситуации Спирс лишилась кошек. После чего потребовала у Илона Маска изменить звук двигателя. Джейми не уточнила подробности произошедшего.
Ранее стало известно, что Tesla отзывает 10 тыс. автомобилей из-за дефектов крепления крыши. По данным американского регулятора, в этих электрокарах также может отказать руль.
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Шоу-бизнес , В мире , Бритни Спирс , Джейми Линн
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