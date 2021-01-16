У «девушки Тимати» оказался другой мужчина 

Фотография Тимати с красивой брюнеткой уже облетела и СМИ, и соцсети.

Девушку опознали как модель Анастасию Вербовую, и мгновенно прозвали и победительницей «Холостяка», и новой подругой рэпера.

Однако Анастасия и Тимур были всего лишь гостями одной из вечеринок в Дубаи. У Вербовой своя личная жизнь, с Тимати никак не связанная, у нее совсем другой мужчина.

«Я никакого отношения не имею ни к Тимати, ни к «Холостяку». Я просто оказалась в компании общих друзей, где попала в «сториз» к моему знакомому», — приводит слова девушки PEOPLETALK.

Как ранее писал «Рамблер», 37-летнего рэпера Тимура Юнусова, более известного под своим сценическим псевдонимом Тимати, заметили с новой фотомоделью.

Накануне музыкант засветился в компании пышногрудой манекенщицы Анастасии Вербовой, как две капли воды похожей на предыдущую пассию Юнусова.

Пару увидели на концерте, который проходил в ОАЭ. :