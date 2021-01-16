Сестру Игоря Крутого в Майами заставили надеть маску 

Алла Крутая много лет прожила в Америке. И все равно с большим трудом воспринимает местный менталитет.

Стоит едва отойти от установленных правил, так тут же найдутся люди, которые на тебя пожалуются.

Так, в Майами Алла пошла в спортзал. Тренироваться в маске сложно, но едва женщина ее сняла, так тут же появилась администрация. Крутой предложили выбор — либо она надевает маску, либо покидает спортзал.

«Нарушать законы в Америке — себе дороже. — Вообще это свойственно американцам — закладывать друг друга. Не так чтобы у русских этого не было. Но у американцев это в крови. Заложить, например, того, кто списывает… У нас таких людей не очень уважали. А здесь это правильно, это в норме. Такие вот у нас разные менталитеты», — цитирует слова сестры композитора «Собеседник».

Сама Алла, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Соединенных Штатах, заразиться коронавирусом не боится. Она сделала себе прививку еще в первых рядах вакцинации.

«Антитела у меня появились в клетке. Я не знаю, насколько это помогает в том, чтобы не заболеть. Но на душе у меня спокойней. Я много езжу, общаюсь с большим количеством людей. Невозможно прожить остаток жизни, во всяком случае, несколько лет, боясь всего!».

Как ранее сообщал «Рамблер», на 60-летие любимой младшей сестры композитор Игорь Крутой не пожалел ни средств, ни сил.

Об этом шла речь на канале НТВ в телепрограмме «Ты не поверишь!»

Николай Басков. Для Аллы специально был снят фильм по мотивам советских комедий, поздравить ее пришли друзья Крутого — Филипп Киркоров

Также был изготовлен совершенно необыкновенный торт, который обошелся чуть ли не в полмиллиона рублей.