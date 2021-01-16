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Депутат назвал шоу Бородиной и Бузовой «цирком уродов» 

Ирина Лебедева 39 минут назад
Депутат назвал шоу Бородиной и Бузовой «цирком уродов»
Фото: Instagram
Виталий Милонов не прошел мимо скандала вокруг шоу «Бородина против Бузовой».
Этот проект было предложено отправить прочь вслед за «Домом-2» с центрального телевидения. Естественно, телеведущие вступили в борьбу за место под солнцем о заявили, что будут обсуждать «остросоциальные проблемы».
Депутат Госдумы обозначил свое мнение. Он считает, что это действо на ТВ сродни средневековому цирку уродов, который был популярен в Средние века.

«Конечно, может быть немножечко антигуманно, поскольку средневековые цирки уродцев были популярны в докоммунистический период развития человечества. С другой стороны, интересно посмотреть, как такие люди будут обсуждать экономические проблемы в глобальном плане», — приводит его слова Экспресс Газета.

И что будет даже интересно увидеть, каким контентом наполнят передачу.

«О чем они будут говорить? О сельском хозяйстве? Конечно, нет. Как говорится, кто на что учился. Думаю, цены на пластические операции, падение доходов олигархов. Сокращение смет на эскортниц тоже кого-то заинтересует. У девчонок так много подобных нешуточных проблем».

Как ранее писал «Рамблер», зарплаты телеведущих проекта «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной после закрытия шоу на канале ТНТ уменьшились в два раза.
Теперь они будут получать в месяц «всего» чуть больше миллиона рублей каждая.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Виталий Милонов , Госдума
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