Депутат назвал шоу Бородиной и Бузовой «цирком уродов» 

Виталий Милонов не прошел мимо скандала вокруг шоу «Бородина против Бузовой».

Этот проект было предложено отправить прочь вслед за «Домом-2» с центрального телевидения. Естественно, телеведущие вступили в борьбу за место под солнцем о заявили, что будут обсуждать «остросоциальные проблемы».

Депутат Госдумы обозначил свое мнение. Он считает, что это действо на ТВ сродни средневековому цирку уродов, который был популярен в Средние века.

«Конечно, может быть немножечко антигуманно, поскольку средневековые цирки уродцев были популярны в докоммунистический период развития человечества. С другой стороны, интересно посмотреть, как такие люди будут обсуждать экономические проблемы в глобальном плане», — приводит его слова Экспресс Газета.

И что будет даже интересно увидеть, каким контентом наполнят передачу.

«О чем они будут говорить? О сельском хозяйстве? Конечно, нет. Как говорится, кто на что учился. Думаю, цены на пластические операции, падение доходов олигархов. Сокращение смет на эскортниц тоже кого-то заинтересует. У девчонок так много подобных нешуточных проблем».

Как ранее писал «Рамблер», зарплаты телеведущих проекта «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной после закрытия шоу на канале ТНТ уменьшились в два раза.

Теперь они будут получать в месяц «всего» чуть больше миллиона рублей каждая.