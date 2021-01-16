Режиссер и художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался от последствий коронавирусной инфекции.

О нем скорбят не только близкие и коллеги, но и несколько поколений россиян.

А ведь многие нынешние звезды даже снимались в этом детском сериале.

Ну а те, кто сам не принимал участия в съемках детского киножурнала, все равно очень высоко оценивают вклад режиссера в российскую кинокультуру.

Сергей Светлаков вспоминает, как в детстве с восторгом смотрел «веселые истории» журнала.

«Мне он нравился с детства, и это была полная ассоциация со всей жизнью, а в последнее время было, честно говоря, как-то не очень. Но это я связываю, наверно, с собственным взрослением, а не с тем, что стало как-то не смешно. Но в любом случае «Ералаш» уникален, и человек, которого, к сожалению, не стало, тоже был уникальным»

Юморист Владимир Винокур очень высокого мнения о многолетнем творчестве Грачевского. Кстати, подрастающий внук артиста уже тоже стал смотреть «Ералаш».

«Ералаш — это, я считаю, детский Голливуд. Конечно, выросло несколько поколений на «Ералаше», — отметил Винокур.