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«Ералаш — это детский Голливуд», — считают звезды шоу-бизнеса 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Ералаш — это детский Голливуд», — считают звезды шоу-бизнеса
Фото: РИА Новости
Режиссер и художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался от последствий коронавирусной инфекции.
О нем скорбят не только близкие и коллеги, но и несколько поколений россиян.
А ведь многие нынешние звезды даже снимались в этом детском сериале.
Это Наталья Ионова (Глюкоза), Сергей Лазарев, звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева, экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова, актер Алексей Головин и другие, — рассказывает 5 канал.
Ну а те, кто сам не принимал участия в съемках детского киножурнала, все равно очень высоко оценивают вклад режиссера в российскую кинокультуру.
Сергей Светлаков вспоминает, как в детстве с восторгом смотрел «веселые истории» журнала.

«Мне он нравился с детства, и это была полная ассоциация со всей жизнью, а в последнее время было, честно говоря, как-то не очень. Но это я связываю, наверно, с собственным взрослением, а не с тем, что стало как-то не смешно. Но в любом случае «Ералаш» уникален, и человек, которого, к сожалению, не стало, тоже был уникальным»

Юморист Владимир Винокур очень высокого мнения о многолетнем творчестве Грачевского. Кстати, подрастающий внук артиста уже тоже стал смотреть «Ералаш».

«Ералаш — это, я считаю, детский Голливуд. Конечно, выросло несколько поколений на «Ералаше», — отметил Винокур.

Как ранее писал «Рамблер», художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Комментарии
Шоу-бизнес , Юлия Волкова , Анастасия Сиваева , Алексей Головин , Сергей Лазарев , Наталья Ионова , Владимир Винокур , Сергей Светлаков , Борис Грачевский
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