Поклонники аплодируют: Крутой с дочерью сделали татуировки

Тайком от остальных членов семьи они поехали и сделали парную татуировку. На внутренней стороне пальца у отца — дата рождения дочери, у Александры — папина.

Об этом захватывающем приключении композитор рассказал в инстаграме.

«Сегодня, дорогие подписчики, представляю вашему вниманию совершенно непедагогичный репортаж… По огромной просьбе Сашки мы тайком от всех членов нашей семьи сделали себе татуировки. Это была такая сильная её мечта, что даже я, ярый противник тату, сдался и мы поехали в не очень презентабельный район Майями, разыскали там фирму, специализирующуюся на рисунках по телу, о которой Сашенька заранее навела справки».

Любящий отец со смехом рассказывает, какое странное место ему пришлось посетить ради дочери.

«В центре зала, в котором нам предстояло делать тату, стоял старый «Кадиллак» без стёкол и колёс, а концентрация запаха травы в воздухе позволяла «повесить» топор, что придавало всему процессу страшнейшую креативность…»

Крутой предвидел, что дома авантюристов по головке не погладят. Так и случилось.

«Так что из-за моей младшенькой я пустился во все тяжкие, рискуя получить жёсткие нарекания не только от подписчиков нашего Салона, но и от Олюшки, что, в общем-то, уже и произошло…»

Зато дочь в восторге от отца, а поклонники в восторге от незашоренности взрослого, серьезного человека.

«Вот же повезло ребенку с папанькой и наоборот!»

Как ранее сообщал «Рамблер», семья Игоря Крутого живет в Майами. В первом браке с Еленой Крутой у артиста родился сын Николай. Он подарил знаменитому отцу двух прекрасных внучек.

В 1995 году Игорь Крутой женился во второй раз. Его супруга Ольга в 2003 году родила мужу дочь Александру.