Гоген Солнцев продолжает делиться с публикой новостями своей личной жизни.

Как оказалось, его супруга только что выписалась из специализированной клиники, где в очередной раз лечилась от алкогольной зависимости.

В данный момент Екатерина живет на даче. Гоген считает, что на свежем воздухе и в относительной изоляции реабилитация пройдет с большим эффектом.

«Она пьет таблетки, много спит. Сейчас она живет на даче. Ее выписали буквально на днях. Она должна каждую неделю ходить в наркодиспансер и отмечаться», — приводят слова Солнцева dni.ru.

По мнению шоумена, его супруге предстоит серьезное лечение, ибо пагубное пристрастие зашло крайне далеко.

«Про инцидент на день рождения, когда почти голая танцевала на столе, Катя не помнит. Сказала, что у нее частичная амнезия. Такое бывает у пьющих» — привел пример Солнцев.

Как ранее писал «Рамблер», шоумен и фрик Гоген Солнцев в Instagram разместил кадр со своей пожилой женой Екатериной Терешкович

Надо отметить, что женщина неплохо выглядит, заметно преобразившись за последнее время. Она, к примеру, покрасила волосы в рыжий цвет.

Судя по всему, Терешкович встала на путь исправления и больше не злоупотребляет алкогольными напитками