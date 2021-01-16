Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Тимати показал обручальное кольцо за миллиард рублей 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Тимати показал обручальное кольцо за миллиард рублей
Фото: Instagram
Тимур Юнусов в инстаграме опубликовал видеоролик из ювелирного магазина.
Рэпер продемонстрировал на камеру кольцо с огромным бриллиантом. 75-каратный камень цвета шампанского стоит более миллиарда рублей.
Как утверждается, драгоценность имеет все необходимые документы, подтверждающие ее подлинность.
Тимати спрашивает ювелира:

«Джейкоб, как ты думаешь, есть вариант, что мне откажут при таком предложении? Ты думаешь, она скажет «да»?»

Тот сразу включается в игру:

«Я думаю, что она не откажет. Есть, конечно, люди, которые откажут, но процентов 90 все-таки скажут «да»».

И тут рэпер произносит главные слова, заставившие поклонников строчить посты в его микроблоге.

«Ну все, тогда будем пробовать».

Фолловеры дружно выразили надежду, что царское колечко будет вручено Решетовой, и пара воссоединится.
Как ранее писал «Рамблер», Тимати вместе со своей экс-возлюбленной Анастасией Решетовой и сыном проводит время в Дубае.
Вместе с ним на курорте оказалась семья Джигана в полном составе и Егор Крид со своей новой возлюбленной — блогершей Валей Карнавал.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Крид , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение