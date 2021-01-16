Тимати показал обручальное кольцо за миллиард рублей 

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Тимур Юнусов в инстаграме опубликовал видеоролик из ювелирного магазина.

Рэпер продемонстрировал на камеру кольцо с огромным бриллиантом. 75-каратный камень цвета шампанского стоит более миллиарда рублей.

Как утверждается, драгоценность имеет все необходимые документы, подтверждающие ее подлинность.

Тимати спрашивает ювелира:

«Джейкоб, как ты думаешь, есть вариант, что мне откажут при таком предложении? Ты думаешь, она скажет «да»?»

Тот сразу включается в игру:

«Я думаю, что она не откажет. Есть, конечно, люди, которые откажут, но процентов 90 все-таки скажут «да»».

И тут рэпер произносит главные слова, заставившие поклонников строчить посты в его микроблоге.

«Ну все, тогда будем пробовать».

Фолловеры дружно выразили надежду, что царское колечко будет вручено Решетовой , и пара воссоединится.