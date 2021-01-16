Тимати показал обручальное кольцо за миллиард рублей 

Тимур Юнусов в инстаграме опубликовал видеоролик из ювелирного магазина.
Рэпер продемонстрировал на камеру кольцо с огромным бриллиантом. 75-каратный камень цвета шампанского стоит более миллиарда рублей.
Как утверждается, драгоценность имеет все необходимые документы, подтверждающие ее подлинность.
Тимати спрашивает ювелира:
«Джейкоб, как ты думаешь, есть вариант, что мне откажут при таком предложении? Ты думаешь, она скажет «да»?»
Тот сразу включается в игру:
«Я думаю, что она не откажет. Есть, конечно, люди, которые откажут, но процентов 90 все-таки скажут «да»».
И тут рэпер произносит главные слова, заставившие поклонников строчить посты в его микроблоге.
«Ну все, тогда будем пробовать».
Фолловеры дружно выразили надежду, что царское колечко будет вручено Решетовой, и пара воссоединится.
Как ранее писал «Рамблер», Тимати вместе со своей экс-возлюбленной Анастасией Решетовой и сыном проводит время в Дубае.
Вместе с ним на курорте оказалась семья Джигана в полном составе и Егор Крид со своей новой возлюбленной — блогершей Валей Карнавал.