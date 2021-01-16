Балмашева родила от своего экс-пасынка 

В памяти пользователей сети жива нетривиальная история о том, как блогер Марина Балмашева завела роман с сыном собственного супруга, и в итоге вышла за него замуж.

За 13 лет брака с отцом юноши Балмашева так и не смогла забеременеть.

Но новый союз принес и новую жизнь — Марина сообщила в инстаграме, что у них с мужем родилась дочка.

Счастливая мама выложила фотографию из роддома с запеленутым кулечком.

«3690 граммов, 52 сантиметра. 16.40. Имя немножко думаем», — написала она.

В микроблоге по такому радостному поводу — поздравления и пожелания здоровья и сил маме и новорожденной.

Как ранее писал "Рамблер", 35-летняя Марина Балмашева зарегистрировала отношения с 20-летним возлюбленным в июле 2020 года.