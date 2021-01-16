Вдова Грачевского богатого наследства не получит 

Близкие скончавшегося от последствий коронавируса Бориса Грачевского утверждают, что на значительное наследство им рассчитывать нельзя.

Покойный режиссер был очень известным человеком, и предполагалось, что он оставит многомиллионные активы.

Однако выяснилось, что основные средства Грачевский вкладывал в свое любимое детище — «Ералаш», который в последнее время остался без финансирования.

И его последней семье — вдове Екатерине Белоцерковской и малышу придется нелегко.

«Его жена будет в ужасном состоянии. Он был бессеребренником, все вкладывал в „Ералаш“. Очень переживал, что в этом году ему не выделили финансирование, но продолжал работать», — цитирует Экспресс Газета мнение актрисы Натальи Бондарчук.

Ситуация в семье умершего создателя «Ералаша» обсуждалась в телеэфире программы «Пусть говорят» на 1 Канале. Коллеги по цеху искренне сочувствовали молодой вдове и обещали помощь.

«Я общался с женой Бори. Обещал помочь ей с похоронами. Она еще юная, не знает, как и что. А это дело сложное и дорогое. Я звал ее на программу, но она сказала, что не в силах говорить, не готова общаться на эту тему», — рассказал Никас Сафронов.

Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала, что усугубило состояние Бориса Грачевского, скончавшегося накануне от последствий заражения коронавирусом.

Оказалось, что руководитель «Ералаша» уже долгое время страдал от другого тяжелого заболевания.