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Москва

Вдова Грачевского богатого наследства не получит 

Ирина Лебедева 1 час назад
Вдова Грачевского богатого наследства не получит
Фото: РИА Новости
Близкие скончавшегося от последствий коронавируса Бориса Грачевского утверждают, что на значительное наследство им рассчитывать нельзя.
Покойный режиссер был очень известным человеком, и предполагалось, что он оставит многомиллионные активы.
Однако выяснилось, что основные средства Грачевский вкладывал в свое любимое детище — «Ералаш», который в последнее время остался без финансирования.
И его последней семье — вдове Екатерине Белоцерковской и малышу придется нелегко.

«Его жена будет в ужасном состоянии. Он был бессеребренником, все вкладывал в „Ералаш“. Очень переживал, что в этом году ему не выделили финансирование, но продолжал работать», — цитирует Экспресс Газета мнение актрисы Натальи Бондарчук.

Ситуация в семье умершего создателя «Ералаша» обсуждалась в телеэфире программы «Пусть говорят» на 1 Канале. Коллеги по цеху искренне сочувствовали молодой вдове и обещали помощь.

«Я общался с женой Бори. Обещал помочь ей с похоронами. Она еще юная, не знает, как и что. А это дело сложное и дорогое. Я звал ее на программу, но она сказала, что не в силах говорить, не готова общаться на эту тему», — рассказал Никас Сафронов.

Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала, что усугубило состояние Бориса Грачевского, скончавшегося накануне от последствий заражения коронавирусом.
Оказалось, что руководитель «Ералаша» уже долгое время страдал от другого тяжелого заболевания.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Никас Сафронов , Екатерина Белоцерковская , Наталья Бондарчук
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