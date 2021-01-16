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Стас Барецкий разбился в жутком ДТП в Санкт-Петербурге 

Экспресс газета 24 минуты назад
Стас Барецкий попал в аварию в Петербурге
Фото: Instagram
48-летний российский музыкант и шоумен Стас Барецкий разбился в жутком ДТП в центре Санкт-Петербурга. Как рассказал сам мужчина журналистам, авария произошла вечером в пятницу, 15 января, неподалеку от дома № 8 на Воскресенской набережной. Находившийся за рулем Барецкий влетел во внедорожник Range Rover. Судя по фотографиям, капот машины шоумена оказался полностью смят.
В результате ДТП серьезно пострадала 25-летняя спутница артиста по имени Полина. Она пробила головой лобовое стекло, а также, по предварительным данным, сломала обе ноги. Судя по всему, девушка была не пристегнута. Сейчас Полину направили в больницу. Что касается самого Барецкого, то он чувствует себя лучше, хотя также жалуется на отбитые колени.

«Чувствую себя не очень хорошо, колени отбил. Девушка у меня вот тут сидит, похоже, ноги поломала, и головой об стекло ударилась — трещина пошла. Сейчас мы её отправим в больничку», — рассказал эпатажный певец в интервью «Пятому каналу».

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Шоу-бизнес , Стас Барецкий , Санкт-Петербург
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