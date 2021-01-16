Вдова Грачевского осталась без денег

Сразу же после трагической кончины режиссера Бориса Грачевского от китайского вируса встал вопрос о том, как будут делить его наследство. Согласно данным некоторых СМИ, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» владел многомиллионными активами. Однако теперь выясняется, что на самом деле финансовое положение Бориса Юрьевича было не столь радужным. Более того, если верить некоторым знакомым, его вдова Екатерина Белоцерковская осталась без денег.
«Его жена будет в ужасном состоянии. Он был бессеребренником, все вкладывал в «Ералаш». Очень переживал, что в этом году ему не выделили финансирование, но продолжал работать», — рассказала актриса Наталья Бондарчук, часто работавшая с Грачевским.
Наследство покойной звезды стало главной темой обсуждения очередного выпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале. Разумеется, много говорили и о Екатерине. Практически все присутствующие согласились с тем, что Грачевскому повезло с последней избранницей. Белоцерковская трогательно заботилась о мужчине, ничего не прося взамен. По словам тех, кто общался с актрисой, сейчас она по-настоящему убита горем.
«Я общался с женой Бори. Обещал помочь ей с похоронами. Она еще юная, не знает, как и что. А это дело сложное и дорогое. Я звал ее на программу, но она сказала, что не в силах говорить, не готова общаться на эту тему», — сообщил Никас Сафронов.