Вдова Грачевского осталась без денег

«Я общался с женой Бори. Обещал помочь ей с похоронами. Она еще юная, не знает, как и что. А это дело сложное и дорогое. Я звал ее на программу, но она сказала, что не в силах говорить, не готова общаться на эту тему», — сообщил Никас Сафронов.