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Сын Грачевского задолжал по кредиту более миллиарда рублей 

News.ru 25 минут назад
Сын Грачевского задолжал более миллиарда рублей
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pres
Сын Бориса Грачевского от первого брака Максим оказался должен банку астрономическую сумму — 1 085 284 866,73 рубля. Информация опубликована на сайте судебных приставов.
Кроме того, Максим Грачевский будет обязан уплатить исполнительский сбор в сумме 75 тыс. рублей. Сын худрука «Ералаша» был поручителем в кредите от банка «Возрождение» компаниям ОАО «Ростовский нефтемаслозавод „Рикос“, ОАО „Трудовые резервы“ и ОАО „Русская нефтяная группа“, сообщает ФАН.
Отец при жизни пытался погасить долги сына, но они для него оказались неподъёмными.
Проблемы в бизнесе у 48-летнего Максима Грачевского возникли давно. Он делал ставки на несколько компаний, но все они обанкротились и были ликвидированы. Кредиты на их развитие брались в 2009 году. Несколько лет банк судился с сыном режиссёра как с заёмщиком и поручителем. Решение о выплате долга было вынесено в 2016 году. В итоге сумма увеличилась в разы.
Борис Грачевский хоть как-то пытался помочь сыну. „Ералаш“ приносил ему порядка 100 млн чистой прибыли в год. Грачевский-старший даже заложил дом в Подмосковье, но миллиард ему потянуть не удалось.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Грачевский оставил своим близким хорошее наследство. Его последней супруге Екатерине Белоцерковской и сыну Филиппу, вероятно, достанется дом по Новорижскому шоссе площадью 300 кв. м и 17 соток земли общей стоимостью 50 млн руб.
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Шоу-бизнес , Кредиты , Екатерина Белоцерковская , Максим Грачевский , Банк "Возрождение" , Московская область
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