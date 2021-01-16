Сын Грачевского задолжал более миллиарда рублей

Сын Бориса Грачевского от первого брака Максим оказался должен банку астрономическую сумму — 1 085 284 866,73 рубля. Информация опубликована на сайте судебных приставов.

Кроме того, Максим Грачевский будет обязан уплатить исполнительский сбор в сумме 75 тыс. рублей. Сын худрука «Ералаша» был поручителем в кредите от банка «Возрождение» компаниям ОАО «Ростовский нефтемаслозавод „Рикос“, ОАО „Трудовые резервы“ и ОАО „Русская нефтяная группа“, сообщает ФАН.

Отец при жизни пытался погасить долги сына, но они для него оказались неподъёмными.

Проблемы в бизнесе у 48-летнего Максима Грачевского возникли давно. Он делал ставки на несколько компаний, но все они обанкротились и были ликвидированы. Кредиты на их развитие брались в 2009 году. Несколько лет банк судился с сыном режиссёра как с заёмщиком и поручителем. Решение о выплате долга было вынесено в 2016 году. В итоге сумма увеличилась в разы.

Борис Грачевский хоть как-то пытался помочь сыну. „Ералаш“ приносил ему порядка 100 млн чистой прибыли в год. Грачевский-старший даже заложил дом в Подмосковье, но миллиард ему потянуть не удалось.