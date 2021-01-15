«Дико раздражал пушок»: Лазарев о съёмках в «Ералаше» 

Певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram почтил память скончавшегося Бориса Грачевского. Он рассказал, как прошла его единственная съемка в детском киножурнале «Ералаш».

Лазарев подчеркнул, что на протяжении многих лет пел легендарную заставку к программе, которая начинается со слов: «Мальчишки и девчонки, а также их родители…». Ему также посчастливилось сняться в одном эпизоде киножурнала. По словам певца, перед съемками он сильно волновался. Ему тогда было 13 лет. Лазарев так ответственно подошел к участию в «Ералаше», что впервые побрился.

«Детский чёрный пушок над губой меня дико раздражал и я не хотел войти в «историю кинематографа» с этим безобразием на лице», — написал артист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

«Ералаш», по словам певца, оставил яркий след в его памяти несмотря на то, что сюжет был «милым и незатейливым». Лазарев подчеркнул, что в последнее время редко виделся с Грачевским, но при встрече общение всегда проходило «тепло и по-дружески».

«Спасибо, Борис Юрьевич, за увлекательный детский кино-опыт! Спасибо за всеми любимый «Ералаш»! Светлая память!» — резюмировал артист.