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«Дико раздражал пушок»: Лазарев о съёмках в «Ералаше» 

Елена Прошина 1 час назад
«Дико раздражал пушок»: Лазарев о съёмках в «Ералаше»
Фото: ТАСС
Певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram почтил память скончавшегося Бориса Грачевского. Он рассказал, как прошла его единственная съемка в детском киножурнале «Ералаш».
Лазарев подчеркнул, что на протяжении многих лет пел легендарную заставку к программе, которая начинается со слов: «Мальчишки и девчонки, а также их родители…». Ему также посчастливилось сняться в одном эпизоде киножурнала. По словам певца, перед съемками он сильно волновался. Ему тогда было 13 лет. Лазарев так ответственно подошел к участию в «Ералаше», что впервые побрился.

«Детский чёрный пушок над губой меня дико раздражал и я не хотел войти в «историю кинематографа» с этим безобразием на лице», — написал артист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

«Ералаш», по словам певца, оставил яркий след в его памяти несмотря на то, что сюжет был «милым и незатейливым». Лазарев подчеркнул, что в последнее время редко виделся с Грачевским, но при встрече общение всегда проходило «тепло и по-дружески».

«Спасибо, Борис Юрьевич, за увлекательный детский кино-опыт! Спасибо за всеми любимый «Ералаш»! Светлая память!» — резюмировал артист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», близкая подруга Грачевского Лариса Преториус заявила, что косвенно в смерти Грачевского виновата врач, которая давала ему онлайн-консультации по лечению COVID-19. Медик, например, до последнего отговаривала основателя журнала «Ералаш» делать компьютерную томографию. В итоге, когда он все-таки прошел обследование, медики увидели на снимках «ужас»: у режиссера оказалось поражено 85% легких.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Лариса Преториус
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