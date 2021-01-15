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Малышева рассказала, почему Грачевский не победил коронавирус 

Елена Прошина 1 час назад
Малышева рассказала, почему Грачевский не победил коронавирус
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала, что усугубило состояние Бориса Грачевского, скончавшегося накануне от последствий заражения коронавирусом. Оказалось, что руководитель «Ералаша» уже долгое время страдал от другого тяжелого заболевания.
Приватную информацию телеведущая раскрыла в общении с подписчиками в комментариях под одним из последних постов. Малышева отреагировала на реплику пользовательницы:
«Грачевского не спасли…». Медик пояснила, что режиссер долгое время боролся с «самым злокачественным раком» — меланомой.

«В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной», — отметила телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Она выразила сожаление по поводу кончины Грачевского, назвав его «светлым человеком». При этом медик подчеркнула, что в сложившейся ситуации под вопрос попадает дальнейшее существование «Ералаша».

«Горько», — резюмировала она.

О госпитализации Бориса Грачевского, зараженного коронавирусом, в 52-ую больницу стало известно в конце декабря. Его состояние начало постепенно ухудшаться с начала января. Иногда режиссеру становилось лучше, однако вслед за стабилизацией состояние всегда следовало ухудшение. 9 января врачи ввели его в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату ИВЛ. 11 января Грачевский пришел в себя. По первым признакам он пошел на поправку, даже сумел пообщаться с врачами жестами. Спустя пару дней его состояние резко ухудшилось, его пришлось перевезти в другую реанимацию, где установлен аппарат ЭКМО, который позволяет насыщать кислородом организм через кровь. 14 января сердце бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» остановилось.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева
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