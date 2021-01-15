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Москва

Фото Грачевского с Началовой растрогало поклонников 

Елена Прошина 1 час назад
Фото Грачевского с Началовой растрогало поклонников
Фото: РИА Новости
После смерти режиссера Бориса Грачевского подписчики его страницы в Instagram нашли его совместное фото с певицей Юлией Началовой и решили, что знаменитости теперь встретятся на небесах.
Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.

«Прощай, дорогая, прекрасная Юленька! Слезы душат! Это так несправедливо! Ты останешься в сердце!» — писал Грачевский в своем посте 2019 года, посвященном умершей певице (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Теперь Вы встретитесь на небесах… невозможно поверить…» — написала в комментариях @smule_likee.

«Небеса плачут…» — добавила @rozannushka.

«Борис, Ну как же так..» — написал @kostya_salenkov.

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