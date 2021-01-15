Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным 

Елена Прошина 2 часа назад
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным
Фото: РИА Новости
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что с певцом Прохором Шаляпиным ее связывали исключительно дружеские отношения. Об этом она заявила в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
Как сообщал «Рамблер», Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна. Они поженились в 2016 году, а через год развелись. 14 ноября 2020 года актер скончался в возрасте 85 лет.
По словам Цымбалюк-Романовской после развода с Джигарханяном она подверглась травле, и в этот момент ей очень помог Прохор Шаляпин.

«Мы не встречались, как мужчина и женщина. Но какое-то время общались, и это было своевременно. Этот тяжелый период мне нужно было пережить. И я благодарна за это Прохору», — пояснила пианистка.

Она подчеркнула, что после развода со знаменитым актером выглядела, как женщина, «которую забрасывали камнями, застреливали пулеметами».

«Мы дружили, у нас были хорошие отношения. Получилась красивая история, остались замечательные фотографии. Мы не расстались, просто наш интерес к этой истории закончился. Может быть, Прохор хотел немного поиграть и продолжить, но повода просто не было», — заметила она.

Ранее Прохор Шаляпин назвал причинами расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской обиды, недопонимание и нежелание давать ложные надежды.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Комментарии
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение