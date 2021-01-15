Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным 

Как сообщал «Рамблер», Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна. Они поженились в 2016 году, а через год развелись. 14 ноября 2020 года актер скончался в возрасте 85 лет.

По словам Цымбалюк-Романовской после развода с Джигарханяном она подверглась травле, и в этот момент ей очень помог Прохор Шаляпин.

«Мы не встречались, как мужчина и женщина. Но какое-то время общались, и это было своевременно. Этот тяжелый период мне нужно было пережить. И я благодарна за это Прохору», — пояснила пианистка.

Она подчеркнула, что после развода со знаменитым актером выглядела, как женщина, «которую забрасывали камнями, застреливали пулеметами».

«Мы дружили, у нас были хорошие отношения. Получилась красивая история, остались замечательные фотографии. Мы не расстались, просто наш интерес к этой истории закончился. Может быть, Прохор хотел немного поиграть и продолжить, но повода просто не было», — заметила она.

Ранее Прохор Шаляпин назвал причинами расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской обиды, недопонимание и нежелание давать ложные надежды.