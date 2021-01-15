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Джигурда: у Ефремова хотят отнять миллионы долларов 

Елена Прошина 2 часа назад
Джигурда: у Ефремова хотят отнять миллионы долларов
Фото: РИА Новости
Никита Джигурда заявил «Собеседнику», что тюремного срока для Михаила Ефремова добилась некая группа людей, которая давно преследует артиста. По его словам, злоумышленники пытаются завладеть состоянием актера в несколько миллионов долларов.
Джигурда продолжает уверять, что Ефремова подставили. Он подчеркнул, что артист вместе с единомышленниками устроил «бунт» в театре «Современник», который пошел вразрез с интересами неких «личностей». Именно они выставили актера крайним в смертельном ДТП, привезя его на место аварии уже после столкновения автомобилей, уверяет Джигурда.

«Михаила Ефремова и его жену Софью Кругликову шантажируют, заставляя совершать нелогичные действия», — описал он текущую ситуацию.

Примером «нелогичных действий», он назвал отказ Ефремова от услуг адвокатов — Эльмана Пашаева и Андрея Алешкина, которым удалось докопаться о правды. При этом Джигурда отметил, что на актера скорее всего надавили в СИЗО, поэтому он «подчинился шакалью». Действующие защитники артиста, по его словам, добиваются того, чтобы он остался за решеткой надолго, поскольку в настоящий момент идет охота за накоплениями Ефремова.

«У Ефремова хотят отобрать все деньги и важные документы, которые лежат у него в ячейке. Насколько мне известно, речь идет о миллионах долларов», — заявил Джигурда.

Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Как сообщал «Рамблер», актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения.
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Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН
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