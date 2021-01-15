Джигурда: у Ефремова хотят отнять миллионы долларов 

Джигурда продолжает уверять, что Ефремова подставили. Он подчеркнул, что артист вместе с единомышленниками устроил «бунт» в театре «Современник», который пошел вразрез с интересами неких «личностей». Именно они выставили актера крайним в смертельном ДТП, привезя его на место аварии уже после столкновения автомобилей, уверяет Джигурда.

«Михаила Ефремова и его жену Софью Кругликову шантажируют, заставляя совершать нелогичные действия», — описал он текущую ситуацию.

Примером «нелогичных действий», он назвал отказ Ефремова от услуг адвокатов — Эльмана Пашаева Андрея Алешкина , которым удалось докопаться о правды. При этом Джигурда отметил, что на актера скорее всего надавили в СИЗО , поэтому он «подчинился шакалью». Действующие защитники артиста, по его словам, добиваются того, чтобы он остался за решеткой надолго, поскольку в настоящий момент идет охота за накоплениями Ефремова.

«У Ефремова хотят отобрать все деньги и важные документы, которые лежат у него в ячейке. Насколько мне известно, речь идет о миллионах долларов», — заявил Джигурда.