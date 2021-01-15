Джигурда: у Ефремова хотят отнять миллионы долларов 

Никита Джигурда заявил «Собеседнику», что тюремного срока для Михаила Ефремова добилась некая группа людей, которая давно преследует артиста. По его словам, злоумышленники пытаются завладеть состоянием актера в несколько миллионов долларов.
Джигурда продолжает уверять, что Ефремова подставили. Он подчеркнул, что артист вместе с единомышленниками устроил «бунт» в театре «Современник», который пошел вразрез с интересами неких «личностей». Именно они выставили актера крайним в смертельном ДТП, привезя его на место аварии уже после столкновения автомобилей, уверяет Джигурда.
«Михаила Ефремова и его жену Софью Кругликову шантажируют, заставляя совершать нелогичные действия», — описал он текущую ситуацию.
Примером «нелогичных действий», он назвал отказ Ефремова от услуг адвокатов — Эльмана Пашаева и Андрея Алешкина, которым удалось докопаться о правды. При этом Джигурда отметил, что на актера скорее всего надавили в СИЗО, поэтому он «подчинился шакалью». Действующие защитники артиста, по его словам, добиваются того, чтобы он остался за решеткой надолго, поскольку в настоящий момент идет охота за накоплениями Ефремова.
«У Ефремова хотят отобрать все деньги и важные документы, которые лежат у него в ячейке. Насколько мне известно, речь идет о миллионах долларов», — заявил Джигурда.
Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Как сообщал «Рамблер», актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения.