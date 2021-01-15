Муцениеце рассказала о минусах брака с Прилучным 

Агата Муцениеце заявила, что в браке с Павлом Прилучным чувствовала себя плохой женой, плохой матерью, плохой хозяйкой. Актриса полагала, что недостойна красивого, известного, богатого супруга, сообщает «Комсомольская правда».

В день знакомства с Прилучным Муценице была молодой красивой уверенной в себе девушкой. Она работала моделью и не жаловалась на отсутствие ухажеров. Звезды поженились, когда актрисе было 23 года. В браке родились двое детей. В семье появились проблемы. Самооценка у Муцениеце упала до минимума. Она полагала, что в раздорах с супругом виновата она: якобы она недостаточно хорошо воспитывает детей, плохо заботится о муже, отвратительно выглядит.

« (Думала) вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня», — подчеркнула актриса.

С разводом наметились позитивные сдвиги в карьере Муцениеце. Её шоу «Честный развод» на YouTube показывает неплохую статистику, актрису начали приглашать на пробы. Недавно она сыграла роль в сериале «Крюк». По ее словам, она наконец-то обрела былую уверенность в себе и теперь не боится ходить на кастинги.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Агата Муцениеце отметила, что после развода с Павлом Прилучным не торопится замуж, но на свидание ее уже позвали. По словам актрисы, она по-прежнему нравится мужчинам, но жить с мыслью «познакомиться с кем-нибудь» не намерена.