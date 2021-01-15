Слова Собчак про «чмо в пуховичке» возмутили фанатов

«Ксения Анатольевна снизошла до смертных. Надо же, в пуховичок и толстовку оделась», «Ну конечно, когда ты ходишь в брендовых платьях, в пуховике чувствуешь себя плебеем», «Лучше бы молчала», «Эй, мадам, поосторожнее со словами. Как чмо в вашем понимании сейчас ходит половина России», «Ну надевайте шубу, раз для вас люди в пуховиках — чмо», — возмутились они.