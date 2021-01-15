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Москва

Неосторожная фраза Собчак возмутила фанатов 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Слова Собчак про «чмо в пуховичке» возмутили фанатов
Фото: Instagram
Ксения Собчак в очередной раз оказалась в центре скандала из-за неосторожного выражения.
Телеведущая разместила в сториз Instagram фотографию в автомобиле и подписала ее: «Ходить чмом в пуховичке и толстовочке иногда ооочень приятно)))».
Подписчикам Собчак не понравилось сравнение человека в «пуховичке и толстовочке» с чмом. Комментаторы посоветовали телеведущей выбирать выражения.

«Ксения Анатольевна снизошла до смертных. Надо же, в пуховичок и толстовку оделась», «Ну конечно, когда ты ходишь в брендовых платьях, в пуховике чувствуешь себя плебеем», «Лучше бы молчала», «Эй, мадам, поосторожнее со словами. Как чмо в вашем понимании сейчас ходит половина России», «Ну надевайте шубу, раз для вас люди в пуховиках — чмо», — возмутились они.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ксения Собчак призналась, что восхищается способностью своего коллеги Андрея Малахова «делать свою работу и при этом никого не обидеть». По словам Собчак, сама она так не умеет.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Ксения Собчак
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