Божена Рынска сравнила Грачевского с Вайнштейном

Журналистка Божена Рынска обвинила покойного Бориса Грачевского в домогательствах к молодым девушкам.

«Умер Борис Грачевский. Спасибо ему за Ералаш, это великий проект. Но, как говорил герой Чехова, о мёртвых или ничего, или правда. Грачевский был русским Вайнштейном. Лез ко всем молодым девушкам. Лапал, мацал, домогался», — написала Божена в своем телеграм-канале.

По словам светской львицы, жертвами художественного руководителя «Ералаша» стали «сотни абьюженых».

Рынска назвала Грачевского «типичным похотливым старым евреем при деньгах и возможностях, постоянно распускавшим руки».

Как сообщал «Рамблер», 14 января в возрасте 71 года умер художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. В декабре у него был диагностирован коронавирус. Близкая подруга Грачевского Лариса Преториус заявила, что косвенно в смерти Грачевского виновата врач, которая давала ему онлайн-консультации по лечению COVID-19. Медик, например, до последнего отговаривала основателя журнала «Ералаш» делать компьютерную томографию. В итоге, когда он все-таки прошел обследование, медики увидели на снимках «ужас»: у режиссера оказалось поражено 85% легких.