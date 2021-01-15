Пьеха заступился за Киркорова перед литовским МИД

Ранее, как сообщал «Рамблер», в МИД Литвы назвали концерты Шуфутинского и Киркорова инструментом «мягкой российской политической пропаганды» и заявили, что рассматривают возможность запретить им въезд в страну.

«Пропаганда в Шуфутинском и Киркорове? Наверное, пропаганда может быть только одна — какого-то роскошного стиля жизни, в хорошем смысле. Какой-то российской пропаганды я не вижу», — заявил Стас Пьеха «Газете.ру», комментируя заявление литовского МИД.

Пьеха признался, что всегда переживает, когда артистов из РФ не пускают или недостаточно тепло встречают в Прибалтике.

«Мне казалось, что эта тема значительно улучшилась. Я каждый год или через год раньше ездил в Прибалтику с концертами. Как-то все лучше и лучше, сборы хорошие были последние разы», — отметил певец.

Он заявил, что очень тепло относится к Прибалтике, а Литва — его вторая родина. Его отец Пятрас Герулис — литовец и живет в Вильнюсе.