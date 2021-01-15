Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Стаса Пьеху удивило решение МИД Литвы 

Вероника Полынина 2 часа назад
Пьеха заступился за Киркорова перед литовским МИД
Фото: РИА Новости
Стас Пьеха не увидел российской пропаганды в выступлениях Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в МИД Литвы назвали концерты Шуфутинского и Киркорова инструментом «мягкой российской политической пропаганды» и заявили, что рассматривают возможность запретить им въезд в страну.

«Пропаганда в Шуфутинском и Киркорове? Наверное, пропаганда может быть только одна — какого-то роскошного стиля жизни, в хорошем смысле. Какой-то российской пропаганды я не вижу», — заявил Стас Пьеха «Газете.ру», комментируя заявление литовского МИД.

Пьеха признался, что всегда переживает, когда артистов из РФ не пускают или недостаточно тепло встречают в Прибалтике.

«Мне казалось, что эта тема значительно улучшилась. Я каждый год или через год раньше ездил в Прибалтику с концертами. Как-то все лучше и лучше, сборы хорошие были последние разы», — отметил певец.

Он заявил, что очень тепло относится к Прибалтике, а Литва — его вторая родина. Его отец Пятрас Герулис — литовец и живет в Вильнюсе.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Стас Пьеха , Михаил Шуфутинский , МИД , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение