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Кристина Асмус хвастается своим поклонником 

Вести Подмосковья 1 час назад
Кристина Асмус хвастается своим поклонником
Фото: Вести Подмосковья
Кристина Асмус в своем Инстаграме не устает доказывать свою востребованность. Актриса сделала акцент на том, что это она бросила Гарика Харламова. Комик в одном из интервью сильно задел свою бывшую супругу, заявив, что решение о разводе было обоюдным. Асмус настаивает, что все решила сама.
Сейчас в Инстаграме актрисы появляется все больше посторонних мужчин. Асмус показывает, что на личном фронте у нее все в порядке. В качестве доказательства она периодически постит букеты от анонимных поклонников.
14 января, например, она показала большой букет розовых роз. Актриса в разделе сторис похвасталась внушительным букетом и заявила, что цветы ей прислал анонимный поклонник. Раскрывать личность воздыхатель не стал. Просто приложил открытку с надписью «Специально для тебя».
Вероятно, такого рода публикации задевают Харламова. Если верить словам Асмус, развода он не хотел. У пары растет дочь. Ради нее они встречаются и вместе посещают разные мероприятия. Например, на днях Харламов и Асмус ходили с дочерью в кино.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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