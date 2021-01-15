Кристина Асмус хвастается своим поклонником 

Кристина Асмус в своем Инстаграме не устает доказывать свою востребованность. Актриса сделала акцент на том, что это она бросила Гарика Харламова . Комик в одном из интервью сильно задел свою бывшую супругу, заявив, что решение о разводе было обоюдным. Асмус настаивает, что все решила сама.

Сейчас в Инстаграме актрисы появляется все больше посторонних мужчин. Асмус показывает, что на личном фронте у нее все в порядке. В качестве доказательства она периодически постит букеты от анонимных поклонников.

14 января, например, она показала большой букет розовых роз. Актриса в разделе сторис похвасталась внушительным букетом и заявила, что цветы ей прислал анонимный поклонник. Раскрывать личность воздыхатель не стал. Просто приложил открытку с надписью «Специально для тебя».

Вероятно, такого рода публикации задевают Харламова. Если верить словам Асмус, развода он не хотел. У пары растет дочь. Ради нее они встречаются и вместе посещают разные мероприятия. Например, на днях Харламов и Асмус ходили с дочерью в кино.