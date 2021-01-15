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Плакала навзрыд: жена рассказала о содержании тайника Задорнова 

Вероника Полынина 1 час назад
Жена Задорнова рассказала о найденном незадолго до смерти писателя тайнике
Фото: РИА Новости
Родные писателя-сатирика Михаила Задорнова незадолго до его смерти обнаружили тайный чемодан. О неожиданной находке рассказала супруга писателя Елена Бомбина в книге «Другой Задорнов».
По ее словам, за полмесяца до смерти Задорнова они с дочерью Леной нашли закрытый на кодовый замок чемодан, содержимое которого растрогало их до слез. Оказалось, что больше двадцати пяти лет сатирик собирал памятные вещи, связанные с дочерью: детские рисунки, поделки, альбомы, открытки, спортивные грамоты и дипломы.

«Он сохранил ее детские локоны в серебряной коробочке, первые написанные на клочке бумаги слова. Но меня прорвало слезами как плотину, когда я увидела в чемодане сохраненные им детские варежки. Вот тебе и язвительный сатирик и циник!» — призналась супруга писателя, ее слова цитирует StarHit.

Как сообщал «Рамблер», писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в ноябре 2017 года в возрасте 69 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елена Бомбина , Михаил Задорнов , StarHit
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