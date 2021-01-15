Соседов заявил, что новый брак Лолиты не будет последним 

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что новый избранник певицы Лолиты не станет последним и даже предпоследним.

— Мне даже неинтересно знать, вышла она замуж или не вышла. Это не имеет значения ни для кого и, мне кажется, даже для нее самой, — цитирует Соседова 5-tv.ru.

Критик уверен: даже если певица вступила уже в шестой по счету брак, то на этом она не остановится. По его мнению, Лолита «коллекционирует мужей», а на данный момент у нее всего лишь временный роман, который продлится несколько лет.