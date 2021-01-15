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Москва

Глюкоза поблагодарила Грачевского за «счастливый билет» в мир шоу-бизнеса 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Глюкоза поблагодарила Грачевского за «билет» в мир шоу-бизнеса
Фото: Instagram
Певица Глюкоза выразила свои соболезнования близким умершего Бориса Грачевского, а также поблагодарила его за «счастливый билет» в мир шоу-бизнеса.

— Я бесконечно благодарна Борису Юрьевичу за все, что он сделал. Он сыграл огромную роль в моей жизни. Он первый увидел во мне что-то особенное. Именно благодаря ему и «Ералашу» начался мой творческий путь! — написала певица в своем Instagram-аккаунте.

Артистка также отметила, что ее старшая дочь Лида несколько лет назад снялась в киножурнале.
СПРАВКА «ВМ»
Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства».
В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.
С 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».
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Шоу-бизнес , Московская область
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