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Клава Кока и Карина Кросс спели дуэтом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Клава Кока и Карина Кросс спели дуэтом
Фото: youtube-канал пользователя Клава Кока
Популярный блогер Карина Кросс выложила в Instagram видео, где она в компании певицы Клавы Коки играет в музыкальную игру. Девушки решили проверить свой возраст, угадав и подпев песням, которые включает в случайном порядке игра.
Из видео понятно, что артистки узнали все предложенные им композиции. По условиям игры такой результат означает, что им обеим больше 18 лет.
Напомним, недавно Клава Кока порадовала поклонников первым релизом в 2021 году. Певица представила клип на песню «Пьяную домой». На видеохостинге YouTube ролик собрал уже около 3 миллионов просмотров.
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Шоу-бизнес , Клава Кока
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