Клава Кока и Карина Кросс спели дуэтом 

Популярный блогер Карина Кросс выложила в Instagram видео, где она в компании певицы Клавы Коки играет в музыкальную игру. Девушки решили проверить свой возраст, угадав и подпев песням, которые включает в случайном порядке игра.

Из видео понятно, что артистки узнали все предложенные им композиции. По условиям игры такой результат означает, что им обеим больше 18 лет.