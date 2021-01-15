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Звезды не пришли на похороны актера Дениса Карасева 

Мария Иванова 2 часа назад
Звезды не пришли на похороны актера Дениса Карасева
Фото: ТАСС
«Экспресс-газета» рассказала, что знаменитые коллеги актера Дениса Карасева проигнорировали его похороны. Как сообщал «Рамблер», Карасев скончался в январе 2021 года на 58-м году жизни.
СМИ писали, что актеру стало плохо дома, к нему приехала скорая, но врачи не смогли его спасти. Предварительной причиной его смерти назвали сердечную недостаточность.
«Экспресс-газета» отмечает, что смерть Карасева стала ударом для его институтской любви, актрисы Марины Гайзидорской. Она просила всех, кто знал Карасева, помочь его семье в организации похорон.
Когда журналисты дозвонились до актрисы, чтобы уточнить детали, она заплакала.

«У меня сегодня день рождения. Сил нет говорить. Такое горе…» — сказала Гайзидорская.

Прощание с актером прошло в ритуальном зале больницы имени Пирогова. На церемонию пришли около 20 человек. По данным «Экспресс-газеты», из знаменитых коллег актера там присутствовал только Анатолий Лобоцкий.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Денис Карасев , Марина Гайзидорская , Анатолий Лобоцкий , Экспресс-газета
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