Звезды не пришли на похороны актера Дениса Карасева 

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«Экспресс-газета» рассказала , что знаменитые коллеги актера Дениса Карасева проигнорировали его похороны. Как сообщал «Рамблер», Карасев скончался в январе 2021 года на 58-м году жизни.

СМИ писали, что актеру стало плохо дома, к нему приехала скорая, но врачи не смогли его спасти. Предварительной причиной его смерти назвали сердечную недостаточность.

«Экспресс-газета» отмечает, что смерть Карасева стала ударом для его институтской любви, актрисы Марины Гайзидорской . Она просила всех, кто знал Карасева, помочь его семье в организации похорон.

Когда журналисты дозвонились до актрисы, чтобы уточнить детали, она заплакала.

«У меня сегодня день рождения. Сил нет говорить. Такое горе…» — сказала Гайзидорская.