Новикова предрекла конец «Ералаша» после смерти Грачевского 

Юмористка Клара Новикова заявила, что после смерти Бориса Грачевского вряд ли удастся сохранить его киножурнал «Ералаш». Об этом сообщает «Пятый канал».

Как писал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.

Новикова рассказала, что не только снималась у Грачевского, но и дружила с ним.

«Не стало человека, которого я столько лет знаю… Наверно, не станет «Ералаша», я так думаю. И Катя [вдова режиссера Екатерина Белоцерковская — прим. ред.] с маленьким ребенком…» — сказала Новикова.

Она отметила, что в последние дни жила в тревоге, так как знала — Грачевский «тяжелый» больной.

Юмористка рассказала, каким был Грачевский: он позитивно относился к жизни, никогда не унывал и постоянно шутил.