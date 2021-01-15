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Новикова предрекла конец «Ералаша» после смерти Грачевского 

Мария Иванова 11 минут назад
Новикова предрекла конец «Ералаша» после смерти Грачевского
Фото: ТАСС
Юмористка Клара Новикова заявила, что после смерти Бориса Грачевского вряд ли удастся сохранить его киножурнал «Ералаш». Об этом сообщает «Пятый канал».
Как писал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
Новикова рассказала, что не только снималась у Грачевского, но и дружила с ним.

«Не стало человека, которого я столько лет знаю… Наверно, не станет «Ералаша», я так думаю. И Катя [вдова режиссера Екатерина Белоцерковская — прим. ред.] с маленьким ребенком…» — сказала Новикова.

Она отметила, что в последние дни жила в тревоге, так как знала — Грачевский «тяжелый» больной.
Юмористка рассказала, каким был Грачевский: он позитивно относился к жизни, никогда не унывал и постоянно шутил.

«Борька с анекдотами, Борька всегда веселый, я никогда его не видела грустным. И так все складывалось, и человек любимый появился, и маленький этот. Вот сейчас перезваниваются знакомые все. Как сказать, правильно лечили, неправильно ли?» — сказала Новикова, отметив, что коронавирус «косит» людей.

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Шоу-бизнес , Клара Новикова , Екатерина Белоцерковская
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