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Москва

Российский актер порезал себя и напал на жену 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Актер Сергей Чирков ранил сам себя в бедро, пытаясь напасть с ножом на супругу, сообщает «Пятый канал». Артист был сильно пьян.
Инцидент произошел ночью 14 января в доме в Малом Краснопрудном тупике в Москве. Чирков, переборщив с алкоголем, бросился с ножом на супругу, но при этом сам себе чиркнул лезвием по бедру. Перепуганная женщина вызвала полицию. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, зафиксировали факт нападения.
Актер при этом убеждал силовиков, что ничего страшного не произошло. Он якобы вовсе не собирался атаковать жену, а порезался совершенно случайно. Чирков отказался к кому-либо предъявлять претензии по поводу своей травмы и отметил, что причин для проведения доследственной проверки нет. Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.
Сергею Чиркову 37 лет. Он окончил ГИТИС. С начала 2000-х годов активно снимается в кино. Популярным артист стал после участия в фильмах «На игре», «Новогодний переполох», «Геймеры», «Волчье солнце», «Пятница» и другие.
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Шоу-бизнес , Фото , Сергей Чирков
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