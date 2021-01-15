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Особняк и права на «Ералаш»: шикарное наследство Грачевского 

Мария Иванова 2 часа назад
СМИ оценили наследство Грачевского
Фото: ТАСС
Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский оставил своей семье загородный дом, московскую квартиру и авторские права на свой киножурнал. Об этом пишут «Дни.ру».
Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
По данным «Дней.ру», своей семье Грачевский оставил особняк площадью 300 квадратных метров, расположенный в 50 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Вместе с загородным домом, в котором есть комната отдыха с камином, гостиная и столовая, идут 17 соток земли.
Также в наследство Грачевского входит трехкомнатная квартира
на улице Гиляровского — в панельном доме, но «с хорошим дизайнерским ремонтом». Ее стоимость «Дни.ру» оценили в 17 миллионов.
Кроме того, наследникам Грачевского достанутся авторские права на «Ералаш» и доходы от трансляции передачи по телевизору.
В число наследников Грачевского входят его вдова Екатерина Белоцерковская, сын и дочь от первого брака, дочь от второго брака и сын от Белоцерковской. Юристы рассказали изданию, что вдове должна отойти половина наследства.
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Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская , Борис Грачевский
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