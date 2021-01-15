СМИ оценили наследство Грачевского

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский оставил своей семье загородный дом, московскую квартиру и авторские права на свой киножурнал. Об этом пишут «Дни.ру».

Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.

По данным «Дней.ру», своей семье Грачевский оставил особняк площадью 300 квадратных метров, расположенный в 50 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Вместе с загородным домом, в котором есть комната отдыха с камином, гостиная и столовая, идут 17 соток земли.

Также в наследство Грачевского входит трехкомнатная квартира

на улице Гиляровского — в панельном доме, но «с хорошим дизайнерским ремонтом». Ее стоимость «Дни.ру» оценили в 17 миллионов.

Кроме того, наследникам Грачевского достанутся авторские права на «Ералаш» и доходы от трансляции передачи по телевизору.