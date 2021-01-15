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У Фриске новый роман после расставания с мужем 

Экспресс газета 2 часа назад
У Фриске возник новый роман после расставания с мужем
Фото: Instagram
Наталья Фриске развелась с мужем Сергеем в 2019 году. Подробности своей личной жизни она предпочитала не афишировать, однако теперь стало известно, что у Натальи новый роман. Она выложила в своем микроблоге снимок с незнакомым мужчиной. Поклонники сразу же завалили Фриске вопросами о том, является ли незнакомец ее возлюбленным.
Наталья не стала скрывать изменения в личной жизни и рассказала, что у нее и правда новый мужчина. Она снялась с ним в рекламной фотосессии.

«Да, у меня новые отношения. Саша — мой молодой человек. Мы вместе рекламировали магазин моей подруги и сняли такой фэмили-лук», — поделилась Наталья со «СтарХитом».

Фриске первое время скрывала свои отношения, хотя еще в декабре прошлого года намекала поклонникам, что очень счастлива. Лишь сейчас младшая сестра Жанны Фриске решила обнародовать детали своей личной жизни и показать нового возлюбленного. Поклонники рады, что Наталья счастлива в любви.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Наталья Фриске , Жанна Фриске , StarHit
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