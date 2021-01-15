Судьба «Ералаша» оказалась под угрозой

«Нет особых надежд, потому что для того, чтобы сохранить структуру в рабочем состоянии, которая работала бы без руководителя, должна быть очень слитная, хорошо работающая как часы команда руководства», — отметил режиссер, добавив, что сейчас в «Ералаше» нет такой команды.