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Москва

Судьба «Ералаша» оказалась под угрозой после смерти Грачевского 

Lenta.ru и ещё 8 31 минуту назад
Судьба «Ералаша» оказалась под угрозой
Фото: ТАСС
Судьба киножурнала «Ералаш» оказалась под угрозой после смерти его художественного руководителя Бориса Грачевского. Об этом заявил проработавший на проекте 30 лет режиссер Владимир Панжев, передает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 15 января.
По словам Панжева, Грачевский был главным творческим руководителем «Ералаша», и без такого человека, возглавляющего проект, судьба киножурнала может оказаться неутешительной.

«Нет особых надежд, потому что для того, чтобы сохранить структуру в рабочем состоянии, которая работала бы без руководителя, должна быть очень слитная, хорошо работающая как часы команда руководства», — отметил режиссер, добавив, что сейчас в «Ералаше» нет такой команды.

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский
Ранее актер Леонид Ярмольник рассказал, что Грачевский перед смертью планировал собраться с актерами на съемочной площадке.
О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Кинематографист был одним из основателей «Ералаша», с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Леонид Ярмольник , Владимир Панжев , Радиостанция "Говорит Москва"
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