Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Экс-супруга Аршавина обвинила футболиста в равнодушии 

Елена Прошина 15 минут назад
Экс-супруга Аршавина обвинила футболиста в равнодушии
Фото: Instagram
Бывший член сборной России по футболу Андрей Аршавин не участвует в лечении тяжело больной бывшей супруги Алисы Казьминой, сообщает Starhit. На помощь женщине пришел её первый муж, фамилию которого она носит до сих пор.
Казьмина призналась журналистам, что каждый новый день у нее начинается с уколов. В прошлом году медики поставили ей диагноз — аутоимунный некроз. Болезнь, по словам Алисы, разрушала «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Много времени ушло на поиски доктора, способного «во всем разобраться».
Осенью женщина перенесла две операции. После второго хирургического вмешательства наступила ремиссия, однако по сей день экс-супруга футболиста вынуждена жить в неопределенности. В трудную минуту на помощь ей пришел первый муж — Алексей Казьмин.

«Леша помог во всем — с докторами, с детьми. Про Есеню (общая дочь с Аршавиным — прим. ред.) спрашивает, подарочки ей передает, хотя, казалось бы, чужой человек. Очень жалею, что рассталась с Лешей», — заявила Казьмина.

По ее словам, Андрей Аршавин проявляет полное равнодушие к ее судьбе и к судьбе своей дочери. При этом женщина назвала себя «кубком», который забрали у Казьмина, разрушили его семью, затем сломали жизнь ей, бросили в нищету, болезнь и страдания. Алиса, выросшая в семье медиков, сегодня не исключает, что на нее навели порчу. Слишком неожиданно на нее свалились невзгоды. Казьмина полагает, что кто-то хочет ее уничтожить.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Андрей Аршавин потребовал выселить Алису Казьмину и троих детей (один них его дочь) из петербургской квартиры, которой, по его словам, владеет его мать.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Алексей Казьмин , СБОРНАЯ РОССИИ , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение