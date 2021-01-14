Экс-супруга Аршавина обвинила футболиста в равнодушии 

Казьмина призналась журналистам, что каждый новый день у нее начинается с уколов. В прошлом году медики поставили ей диагноз — аутоимунный некроз. Болезнь, по словам Алисы, разрушала «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Много времени ушло на поиски доктора, способного «во всем разобраться».

Осенью женщина перенесла две операции. После второго хирургического вмешательства наступила ремиссия, однако по сей день экс-супруга футболиста вынуждена жить в неопределенности. В трудную минуту на помощь ей пришел первый муж — Алексей Казьмин

«Леша помог во всем — с докторами, с детьми. Про Есеню (общая дочь с Аршавиным — прим. ред.) спрашивает, подарочки ей передает, хотя, казалось бы, чужой человек. Очень жалею, что рассталась с Лешей», — заявила Казьмина.

По ее словам, Андрей Аршавин проявляет полное равнодушие к ее судьбе и к судьбе своей дочери. При этом женщина назвала себя «кубком», который забрали у Казьмина, разрушили его семью, затем сломали жизнь ей, бросили в нищету, болезнь и страдания. Алиса, выросшая в семье медиков, сегодня не исключает, что на нее навели порчу. Слишком неожиданно на нее свалились невзгоды. Казьмина полагает, что кто-то хочет ее уничтожить.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Андрей Аршавин потребовал выселить Алису Казьмину и троих детей (один них его дочь) из петербургской квартиры, которой, по его словам, владеет его мать.