Галкин показал видео из домашнего бассейна

Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram видео из своего бассейна, на котором плавает под водой. Артист признался, что пытался создать сексуальный образ, но получилась комедия, однако подписчики с ним не согласились.

Галкин отметил, что, наконец-то понял, зачем, строя дом, сделал окошки в бассейне.

«Я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел — ну так — дельфин в возрасте. В общем видео я снимал, надеясь на сексуальный образ, а получилась как всегда комедия», — пожаловался Галкин подписчикам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Однако пользователи соцсети не согласились с юмористом и отметили его отличную физическую форму.

«Очень даже сексуальный образ, Максим», — заявила katerinamartovitskaya

«Сексуальный дельфин», — оценила видео jelena_ilchenko.

«Юмор он всегда сексуален», — считает tuchina_liana_.