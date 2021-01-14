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Москва

«Сексуальный дельфин»: фанаты оценили фигуру Галкина 

Елена Прошина 18 минут назад
Галкин показал видео из домашнего бассейна
Фото: Instagram
Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram видео из своего бассейна, на котором плавает под водой. Артист признался, что пытался создать сексуальный образ, но получилась комедия, однако подписчики с ним не согласились.
Галкин отметил, что, наконец-то понял, зачем, строя дом, сделал окошки в бассейне.
«Я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел — ну так — дельфин в возрасте. В общем видео я снимал, надеясь на сексуальный образ, а получилась как всегда комедия», — пожаловался Галкин подписчикам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Однако пользователи соцсети не согласились с юмористом и отметили его отличную физическую форму.
«Очень даже сексуальный образ, Максим», — заявила katerinamartovitskaya
«Сексуальный дельфин», — оценила видео jelena_ilchenko.
«Юмор он всегда сексуален», — считает tuchina_liana_.
«Рамблер» писал, что ранее Максим Галкин поделился с поклонниками забавным видео, на котором он вместе с детьми пугает свою жену, певицу Аллу Пугачеву.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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