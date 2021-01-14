Сердючка назвала фото с Малаховым фейком

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Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) заявил, что фото, на котором он запечатлен вместе с российским телеведущим Андреем Малаховым , было сделано в 2010 году. На своей странице в Instagram он раскритиковал украинские СМИ за «фейк-ньюз».

Как писал «Рамблер», совместное фото с Малаховым и Данилко несколько дней назад опубликовал певец Прохор Шаляпин . Этой фотографией он поздравил Малахова с днем рождения.

Позже в украинских СМИ появились новости, что Данилко «засветился» на дне рождения российского ведущего, внесенного в базу «Миротворца». На этом портале публикуются данные людей, которые, по мнению создателей базы, угрожают безопасности Украины.

«Снова фейк-ньюз. Фото 2010 года, — так прокомментировал новости Данилко (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он обратился к украинским СМИ и подчеркнул, что они работают непрофессионально.