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Москва

Сердючка оправдалась за фото с Малаховым 

Елена Прошина 28 минут назад
Сердючка назвала фото с Малаховым фейком
Фото: ТАСС
Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) заявил, что фото, на котором он запечатлен вместе с российским телеведущим Андреем Малаховым, было сделано в 2010 году. На своей странице в Instagram он раскритиковал украинские СМИ за «фейк-ньюз».
Как писал «Рамблер», совместное фото с Малаховым и Данилко несколько дней назад опубликовал певец Прохор Шаляпин. Этой фотографией он поздравил Малахова с днем рождения.
Позже в украинских СМИ появились новости, что Данилко «засветился» на дне рождения российского ведущего, внесенного в базу «Миротворца». На этом портале публикуются данные людей, которые, по мнению создателей базы, угрожают безопасности Украины.

«Снова фейк-ньюз. Фото 2010 года, — так прокомментировал новости Данилко (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он обратился к украинским СМИ и подчеркнул, что они работают непрофессионально.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Прохор Шаляпин , Андрей Данилко
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