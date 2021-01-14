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Москва

Цискаридзе объяснил скандал с секс-снимками 

Елена Прошина 1 час назад
Цискаридзе пожаловался на травлю
Фото: ТАСС
Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что появившиеся в интернете «неприличные фотографии» не имеют к нему отношения и являются смонтированными. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Цискаридзе рассказал, что вокруг него снова развернулась травля. По его словам, еще в августе его страницу в Instagram взломали, часть материалов удалось восстановить, но пропали связанные с Большим театром посты.

«Четвертый месяц идет удивительное количество гадости. Когда человек ни в чем не замаран, но надо делать громкие фейки, громкие названия. Теперь пытаются сделать, что вскрыли якобы мои телефоны, нашли какие-то неприличные фотографии… Видимо, после Дзюбы настолько все сильно уверовали, что они могут что-то найти», — сказал артист.

Цискаридзе подчеркнул, что у него нет ни таких видео, ни таких фотографий.
«Как говорила мне Уланова когда-то: «Коля, человек, который никогда не ел мороженое, не знает его вкус». Они каждый раз мое лицо монтируют к каким-то гадостям», — отметил артист.
По его словам, заказчики и исполнители травли забыли важную вещь — он артист балета и у него очень специфические, узнаваемые ноги и специфическое тело. Цискаридзе считает, что скандал с фотографиями спровоцировали люди, ранее взломавшие его Instagram и удалившее всё о Большом театре.
Как писал «Рамблер», ранее художник Никас Сафронов предположил, что фейковые фотографии с Цискаридзе опубликовали, так как он своей бескомпромиссностью перешел дорогу каким-то людям из балета.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Николай Цискаридзе
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