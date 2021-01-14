Азиза может покинуть Россию 

Певица Азиза может навсегда покинуть Россию . Об этом изданию «Собеседник» рассказала подруга певицы дизайнер Аника Керимова.

По словам Керимовой, у Азизы новый роман. Ее избранник — итальянец по имени Александро — настроен очень решительно и уговаривает певицу эмигрировать.

«Он зовет Азизу навсегда покинуть Россию и переехать в солнечную Италию. Уверен: там им будет лучше. Говорит, что Азизе итальянский климат подходит больше. Все организационные вопросы обещает взять на себя», — рассказала подруга.

Ранее «Рамблер» писал, что Азиза планировала свадьбу с молодым поклонником, однако уличила его во флирте с участницей «Дома-2». После этого она отменила церемонию, но оставалась в одиночестве недолго. В начале января она рассказала об ухажере из Италии. Он звал певицу приехать к нему на Новый год, но она отказалась, после чего он принял решение прилететь к ней в Россию вместе со своей матерью.