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«Молчи лучше!»: Киркоров поставил домбработнице Люсе ультиматум 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Киркоров поставил домбработнице Люсе ультиматум
Фото: globallookpress.com
Поп-король не хочет, чтобы Людмила Дородных о нем больше говорила.
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и правдой! В результате из роскошных хором Киркорова в центре Москвы она съехала в небольшую однокомнатную квартирку в Марьино, где и коротает последние дни.
Люся прямо не говорит, но косвенно намекает: из дома Киркорова она ушла неспроста.

— У меня пенсионный возраст: мне почти 80 лет, — объясняла Люся в шоу «Звезды сошлись». — Хочу собой заняться. Может, ему кто-то что-то нашептал на меня. Кому-то надо было в дом его зайти. Знаю только, что Филиппа я люблю, для меня он как ребенок всегда был. Просто с этим коронавирусом все какие-то нервные стали.

Сам Филипп тоже не говорит, почему расстался с Люсей. Но заявляет, что обид она на него держать не может. Так как он ей дал хорошее выходное пособие, которого ей хватит на десять лет безбедной жизни.
Впрочем, в тусовке болтают, что откровения бывшей домработницы ему сильно не понравились. Он разгневался и через других работников поставил ей ультиматум, чтобы та прекратила ходить по телешоу. Мол, пусть лучше молчит! Бывшая домработница послушалась. Теперь о звездном работодателе она боится произнести даже слово.

— Я теперь эти темы не разговариваю вообще, — заявила Люся нашим корреспондентам. — Только со своими. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. — Я знаю, что он очень хорошо обо мне высказался. Но и я о нем ничего плохого не говорила. Да и передача, в которой я поучаствовала, всем понравилась. Но больше ничего говорить не буду.

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Шоу-бизнес , Москва
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