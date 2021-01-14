Сати Казанова рассказала о бедности в детстве

Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова на период пандемии COVID-19 ушла в онлайн. Певица основала свой собственный клуб для любителей йоги и духовного саморазвития.

По признанию артистки, в её жизни всегда были сложные отношения с финансами. Девушка выросла в многодетной семье и прошла непростую школу жизни в период так называемых лихих 90-х.

Хлеб с маргарином «Рама» стал нашим завтраком, обедом и ужином. Долги, бедность, съёмная квартира, тараканы — всё это стало для меня глубокой травмой и единственным, пожалуй, страхом. Не от хорошей жизни мои родители позволили мне в 17 лет петь в ресторане, — рассказала Казанова в беседе с KP.RU.

Группу «Фабрика» артистка покинула в 2010 году, будучи на пике популярности. К сожалению, сольная карьера оставляла желать лучшего. В какой-то момент светская львица полностью пропала с телевизионных экранов. В настоящее время главным источником дохода Казановой являются её социальные сети.