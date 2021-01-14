Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Выберите регион
Москва

Сати Казанова поделилась подробностями о пережитой травме 

News.ru 25 минут назад
Сати Казанова рассказала о бедности в детстве
Фото: РИА Новости
Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова на период пандемии COVID-19 ушла в онлайн. Певица основала свой собственный клуб для любителей йоги и духовного саморазвития.
По признанию артистки, в её жизни всегда были сложные отношения с финансами. Девушка выросла в многодетной семье и прошла непростую школу жизни в период так называемых лихих 90-х.

Хлеб с маргарином «Рама» стал нашим завтраком, обедом и ужином. Долги, бедность, съёмная квартира, тараканы — всё это стало для меня глубокой травмой и единственным, пожалуй, страхом. Не от хорошей жизни мои родители позволили мне в 17 лет петь в ресторане, — рассказала Казанова в беседе с KP.RU.

Группу «Фабрика» артистка покинула в 2010 году, будучи на пике популярности. К сожалению, сольная карьера оставляла желать лучшего. В какой-то момент светская львица полностью пропала с телевизионных экранов. В настоящее время главным источником дохода Казановой являются её социальные сети.
Ранее NEWS.ru писал, что оперная певица Любовь Казарновская рассказала, что некоторое время состояла в близких отношениях с женатым мужчиной. Однако, по её словам, у неё хватило сил прекратить эти отношения, чтобы не разрушать семью возлюбленного. История эта, впрочем, очень давняя и произошла до встречи с будущим мужем, с которым артистка в браке уже больше 30 лет.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
News.ru: последние новости
Врачи вновь ввели Грачевского в состояние медикаментозной комы Врачи вновь ввели Грачевского в состояние медикаментозной комы Казарновская призналась в романе с женатым мужчиной Казарновская призналась в романе с женатым мужчиной Галустяна в шутку обвинили в людоедстве из-за публикации в социальной сети Галустяна в шутку обвинили в людоедстве из-за публикации в социальной сети
Комментарии
Шоу-бизнес , Любовь Казарновская , Сати Казанова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Звезда «Уральских пельменей» сменил профессию
00:29
Звезда «Уральских пельменей» сменил профессию
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение