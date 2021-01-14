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Москва

«Потерявший память Задорнов полюбил американцев» 

Мария Иванова 1 час назад
Опубликован отрывок из книги вдовы Задорнова
Фото: ТАСС
«Комсомольская правда» опубликовала отрывок из книги вдовы сатирика Михаила Задорнова Елены Бомбиной «Другой Задорнов». Бомбина рассказала, что однажды ее муж потерял память и на время перестал считать американцев тупыми.
По ее словам, это произошло во время катания на лыжах в Швейцарии в 2006 году, когда с ними отдыхал телеведущий Максим Галкин. Задорнов тогда «самонадеянно не надел защитную экипировку и шлем», исчез на полчаса и пришел к своим уже в сопровождении инструктора, «странный и заторможенный» с гематомой на пол-лица.
После этого Галкин вызвал скорую, а Задорнов внезапно заговорил на английском, не произнося ни слова по-русски.

«Я всегда подозревал, что Задорнов — разведчик! — пытался с помощью юмора отвлечь меня от тревоги Максим. — А сатира — лишь его прикрытие!» — рассказала Бомбина.

Задорнов начал задавать вопросы близким, но тут же забывал их ответы, а на русском вспомнил всего одну фразу — «ну, тупые» — и не мог понять, кого так называл. Когда ему рассказали, что он говорил так об американцах, сатирик удивился.

«Наверное, зря я их так! Хорошая нация!» — сказал он.

Бомбина отметила, что память к Задорнову вернулась в тот же день, когда ему выставили счет за один день пребывания в клинике. Сатирик решил, что болеть в Швейцарии слишком дорого и выписался.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Сатирик страдал от онкологического заболевания.
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Шоу-бизнес , Михаил Задорнов , Максим Галкин , Комсомольская правда
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