Опубликован отрывок из книги вдовы Задорнова

«Комсомольская правда» опубликовала отрывок из книги вдовы сатирика Михаила Задорнова Елены Бомбиной «Другой Задорнов». Бомбина рассказала, что однажды ее муж потерял память и на время перестал считать американцев тупыми.

По ее словам, это произошло во время катания на лыжах в Швейцарии в 2006 году, когда с ними отдыхал телеведущий Максим Галкин . Задорнов тогда «самонадеянно не надел защитную экипировку и шлем», исчез на полчаса и пришел к своим уже в сопровождении инструктора, «странный и заторможенный» с гематомой на пол-лица.

После этого Галкин вызвал скорую, а Задорнов внезапно заговорил на английском, не произнося ни слова по-русски.

«Я всегда подозревал, что Задорнов — разведчик! — пытался с помощью юмора отвлечь меня от тревоги Максим. — А сатира — лишь его прикрытие!» — рассказала Бомбина.

Задорнов начал задавать вопросы близким, но тут же забывал их ответы, а на русском вспомнил всего одну фразу — «ну, тупые» — и не мог понять, кого так называл. Когда ему рассказали, что он говорил так об американцах, сатирик удивился.

«Наверное, зря я их так! Хорошая нация!» — сказал он.

Бомбина отметила, что память к Задорнову вернулась в тот же день, когда ему выставили счет за один день пребывания в клинике. Сатирик решил, что болеть в Швейцарии слишком дорого и выписался.

Как сообщал «Рамблер», Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Сатирик страдал от онкологического заболевания.