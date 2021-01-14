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Москва

Казарновская призналась в романе с женатым мужчиной 

News.ru 3 часа назад
Казарновская призналась в романе с женатым мужчиной
Фото: globallookpress.com
Оперная певица Любовь Казарновская рассказала, что некоторое время состояла в близких отношениях с женатым мужчиной. Однако, по её словам, у неё хватило сил прекратить эти отношения, чтобы не разрушать семью возлюбленного.
История эта, впрочем, очень давняя и произошла до встречи с будущим мужем, с которым артистка в браке уже больше 30 лет. Однако тогда это оказалось настоящей любовной драмой, призналась Казарновская в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
По словам певицы, её сердце дрогнуло перед коллегой. Но у того была крепкая семья, а чувствовать всю жизнь груз на душе и быть разлучницей артистка не пожелала.

Наше расставание с моим возлюбленным было очень сложным, для него это было трагедией. Я была его женщиной-мечтой. Но он принял моё решение через слёзы, через боль, — приводит откровения Казарновской «Вечерняя Москва».

Некоторое время спустя певица повстречалась с Робертом Росциком. Он работал импресарио в Вене, а познакомился с оперной дивой в Москве, когда приехал в СССР искать таланты. По словам супругов, они влюбились с первого взгляда и больше никогда не расставались.
В 1993 году Казарновская родила сына Андрея. Он стал дирижёром. Кроме того, наследник звёздной пары владеет скрипкой.
Сейчас певице 63 года. Однако, как писал NEWS.ru, оказавшись пенсионеркой в 2011 году, оформлять пособие она не стала.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Любовь Казарновская , Австрия , Вена , Москва
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