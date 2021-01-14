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Москва

Долинский рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Грачевского 

РИА Новости 3 часа назад
Долинский подтвердил нахождение Грачевского в коме
Фото: РИА Новости
Состояние здоровья художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, госпитализированного с коронавирусом, по-прежнему стабильно тяжелое, сообщил РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский.
Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу №52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее самочувствие улучшилось, Грачевского выводили из медикаментозного сна.

"Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние. Это коварная болезнь", — сказал Долинский.

Грачевский — кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".
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Шоу-бизнес , Владимир Долинский , РИА Новости
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